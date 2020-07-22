طهران ومسقط تؤكدان ضرورة تطوير العلاقات الثنائية

وأكدا الجانبان على المزيد من تطوير العلاقات في جميع المجالات، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.
© Sputnik . Rami Soliman
من جانبه أكد السفير الإيراني تصريحات وزير التجارة والصناعة العماني ووجه الشكر والتقدير للحكومة والشعب العماني في التعاون معه ومع السفارة الإيرانية للتقدم بالعلاقات والعمل على تطويرها، منوها إلى أهم الإجراءات التي أنجزت خلال فترة مهمته الدبلوماسية خاصة في قطاع الصناعة والتجارة.
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