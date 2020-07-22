طهران ومسقط تؤكدان ضرورة تطوير العلاقات الثنائية

وأكدا الجانبان على المزيد من تطوير العلاقات في جميع المجالات، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية. © Sputnik . Rami Soliman وأشار السنيدي إلى تأكيدات الفقيد السلطان قابوس على أهمية وتطوير العلاقات بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا إلى أن العلاقات بين الكثير من الدول انخفضت تحت تأثير تفشي فيروس كورونا ، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تنخفض بل تعززت، معتبرا هذا الأمر مؤشرا على أهمية واهتمام البلدين بتطوير العلاقات بينهما. من جانبه أكد السفير الإيراني تصريحات وزير التجارة والصناعة العماني ووجه الشكر والتقدير للحكومة والشعب العماني في التعاون معه ومع السفارة الإيرانية للتقدم بالعلاقات والعمل على تطويرها، منوها إلى أهم الإجراءات التي أنجزت خلال فترة مهمته الدبلوماسية خاصة في قطاع الصناعة والتجارة.

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