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قطعوا الطريق واحتجزوا شاحنة... إصابة سودانيين باشتباكات مع الشرطة المصرية

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قال القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة إن اشتباكات وقعت بين عائدين سودانيين والشرطة المصرية أدت إلى وقوع إصابات  عديدة وسط السودانيين، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

© REUTERS / JOK SOLOMUN

وأوضح أن الاشتباكات وقعت حين أغلق العائدون الطريق الصحراوي المؤدي إلى المعبر السوداني، وترسوا الشوارع وأحرقوا الإطارات، وقطعوا الطريق الصحراوي الغربي الذي يربط بين القاهرة وأسوان وقاموا باحتجاز شاحنة مصرية محملة بالغاز.

وتابع "الشرطة المصرية حاولت إقناع السودانيين بفتح الطريق، إلا أنهم حاولوا الاعتداء على الشرطة بالطوب والحجارة والسب والشتائم مما قاد إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي أطلقت الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

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وأشار إلى أنه لم تصلهم بعد أي أخبار أو معلومات عن فقدان في الأرواح حتى الآن، مبينا أن سبب الاشتباكات المباشر كان تعطيل الطريق وعدم السماح لهم بالمرور إلى المعبر وذلك بسبب إغلاق المعبر.

وأعرب القائم بالأعمال السوداني عن أسفه لوقوع الاشتباكات التي دارت بين السودانيين والشرطة المصرية، معبرا عن أمله في أن يفتح المعبر ويسمح للعائدين لأرض الوطن بالمرور.

وأكد أن السفارة السودانية بالقاهرة  في تواصل مع السلطات  المصرية واللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم، وتوقع فتح المعبر خلال الساعات القليلة القادمة.

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