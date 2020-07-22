قال القائم بأعمال السفارة السودانية في القاهرة إن اشتباكات وقعت بين عائدين سودانيين والشرطة المصرية أدت إلى وقوع إصابات عديدة وسط السودانيين، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
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وتابع "الشرطة المصرية حاولت إقناع السودانيين بفتح الطريق، إلا أنهم حاولوا الاعتداء على الشرطة بالطوب والحجارة والسب والشتائم مما قاد إلى وقوع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي أطلقت الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع لتفريقهم".
وأشار إلى أنه لم تصلهم بعد أي أخبار أو معلومات عن فقدان في الأرواح حتى الآن، مبينا أن سبب الاشتباكات المباشر كان تعطيل الطريق وعدم السماح لهم بالمرور إلى المعبر وذلك بسبب إغلاق المعبر.
وأعرب القائم بالأعمال السوداني عن أسفه لوقوع الاشتباكات التي دارت بين السودانيين والشرطة المصرية، معبرا عن أمله في أن يفتح المعبر ويسمح للعائدين لأرض الوطن بالمرور.
وأكد أن السفارة السودانية بالقاهرة في تواصل مع السلطات المصرية واللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم، وتوقع فتح المعبر خلال الساعات القليلة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطعوا الطريق واحتجزوا شاحنة... إصابة سودانيين باشتباكات مع الشرطة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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