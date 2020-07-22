مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة وجماعة أنصار الله جنوب الحديدة توقع قتلى ومصابين

القاهرة - سبوتنيك. أبلغ مصدر عسكري يمني، وكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحي جماعة "أنصار الله" نفذوا هجوما على مواقع للقوات المشتركة متاخمة لجامعة الحديدة وهيئة تطوير تهامة جنوب غربي مدينة الحديدة.

© AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS

وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت عقب مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة، من التصدي لهجوم "أنصار الله"، مؤكدا أن المواجهات التي استمرت أكثر من 4 ساعات أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.

في سياق آخر، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي، شن غارتين على شبكة اتصالات في جبل ضَيّن بمحافظة عَمران (50 كم) شمال غربي صنعاء.

وسبق أن تعرض جبل ضَيّن الذي يعد موقعا عسكريا لـ "أنصار الله" لغارات متكررة منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي في 26 آذار/ مارس 2015.

Advertisements

في السياق، نفذ التحالف العربي غارة جوية على مديرية الظاهر جنوب غربي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وفقاً لـ"المسيرة".

وتتواصل اشتباكات عنيفة في الحديدة ومناطق متفرقة من اليمن منذ أكثر من خمس سنوات، بين "الحوثيين" وبين القوات اليمنية المشتركة مدعومة بالتحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية.

وأمس الثلاثاء قتل 6 من مسلحي جماعة أنصار الله بانفجار عبوة ناسفة في الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، عن رئيس عمليات اللواء 11 عمالقة، قوله إن "عبوة ناسفة زرعها الحوثيون انفجرت بإحدى آلياتهم أثناء محاولة نشرهم مقاتليهم في المواقع المقابلة لمواقع اللواء في منطقة الحمينية غرب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)"ـ لافتا إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل 6 من عناصر الحوثيين "تحولت أجسادهم إلى أشلاء جراء الانفجار".