النايض: رفض حكومة الوفاق لمبادرة القاهرة أدى إلى وضع خطير ومتقلب للغاية في ليبيا

موسكو - سبوتنيك. وقال النايض في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "مبادرة القاهرة هي في الواقع نسخة منقحة ومجمعة من المبادرة التي أطلقها معالي المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بداية شهر رمضان المبارك، قبل بضعة أشهر، التي تمخضت عن تشاور واسع النطاق مع أهم شيوخ وحكماء القبائل وقادة النسيج الاجتماعي في ليبيا".

© AP Photo / AP Photo)

مضيفا أن "مبادرة القاهرة هي مبادرة ليبية بامتياز توفر أساسًا متينًا لتحقيق السلام واستئناف عملية سياسية ليبية مثمرة. يمكن أن تؤدي المبادرة إلى تقديم الخدمات التي تشتد حاجة الليبيين إليها، فضلاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في أقرب وقت ممكن".

وتابع "لسوء الحظ، انتقلت حكومة الوفاق الوطني، وخاصة مجلس الدولة الذي يقوده الإخوان المسلمون، من خطاب كونها الضحية بشأن الدفاع عن العاصمة طرابلس، إلى خطاب متغطرس للغاية بشأن استمرار الهجمات العسكرية حتى فرض السيطرة على موارد ليبيا من النفط / الغاز بالكامل، وكذلك جميع الأراضي الليبية. إن هذا الموقف المتغطرس ورفضها لمبادرة القاهرة هو ما يؤدي إلى الوضع المتقلب والخطير للغاية الآن".