مصر... رئيس لجنة كورونا يجيب على سؤال خطير: هل الوزارة تنشر أرقاما غير حقيقية؟

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، أمس الثلاثاء، إن "الأرقام التي تُعلن يوميا في بيانات وزارة الصحة هي الأرقام الحقيقية بالفعل التي تسجلها مستشفيات الوزارة".

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وأضاف: "إحنا هنقول إن الإصابات صفر ليه غير لما تكون فعلا صفر؟ ما الداعي لأن ننشر أرقاما غير حقيقية في حين إن كورونا جائحة موجودة في كل بلدان العالم، وكل العالم يُعلن أرقامه"، بحسب موقع "المصري اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 29473 حالة حتى الثلاثاء.

بينما تم تسجيل 676 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 47 حالة جديدة، وهو أدنى وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ 12 يونيو/ حزيران الماضي.