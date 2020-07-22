العراق يعلن اعتقال أكثر من 400 من "داعش" خلال شهرين

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن مدير عام الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، اعتقال أكثر من 400 عنصر من تنظيم "داعش" في عمليات أمنية نفذتها قوات بلاده خلال الشهرين الماضيين.

وقال أبو علي البصري، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، إن "الاستخبارات نفذت سلسلة عمليات نوعية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع) خلال مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 419 إرهابيا من المطلوبين بارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لخلايا داعش".

وأوضح أن عمليات القبض على هؤلاء المطلوبين جرت في محافظات بغداد (وسط)، والرمادي (غرب)، والبصرة (جنوب)، ونينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وأربيل، والسليمانية (شمال).

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وأضاف البصري أن "داعش" خطط لإنشاء مخابئ لعناصره ومخازن للأسلحة بمأمن عن عمليات الرصد والمتابعة الاستخبارية، لكنه "خسرها جميعا بعمليات نوعية، ما أضعف قدرته على التجهيز اللوجستي وإعداد العبوات الناسفة".

ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين، وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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