السعودية تبدأ توطين 20 بالمئة من مهنة الصيدلة

الرياض / طارق خالد / الخليج 365



تبدأ السعودية، الأربعاء، توطين 20 بالمئة من مهنة الصيدلة، ثم ترتفع النسبة إلى 30 بالمئة، مطلع يوليو/ تموز العام المقبل.



يأتي ذلك، تطبيقا لقرار وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والمهن التابعة لها، الصادر في فبراير/ شباط الماضي.



ومن المقرر أن يطبق القرار على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين لديها في مهنة الصيدلة، 5 فأكثر.



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وانخفض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الأول 2020 إلى 11.8 بالمئة، مقارنة بـ12 بالمئة في الربع الرابع 2019.



وفي 2018، ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.9 بالمئة، عقب تراجع أسعار النفط من منتصف 2014، وانكماش الاقتصاد في 2017.



فيما انخفضت النسبة لاحقا في ظل خطوات حكومية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.



وتوقعت وزارة الاقتصاد، سابقا، أن يصل معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 10.6 بالمئة في 2020، فيما تستهدف المملكة ضمن رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة.

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