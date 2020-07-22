الكاظمي يجرى مباحثات مع رئيس البرلمان الإيراني

علي جواد / الخليج 365

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في طهران، الأربعاء، تأثير مُجمل الأوضاع الإقليمية على بلديهما.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، خلال زيارة رسمية هي الأولى للكاظمي خارج بلاده منذ توليه مهام منصبه في أبريل/نيسان الماضي.

وقال البيان إن اللقاء تناول "بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتناول مُجمل الأوضاع الثنائية والإقليمية وتأثيراتها على العراق وإيران".

كما بحث الجانبان "الجهود الثنائية في تجاوز الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، والتحديات التي شكلتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، والجهود الثنائية لتجاوزها بما يخدم مصلحة الشعبين"، وفق البيان ذاته.

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والثلاثاء، التقى الكاظمي، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، واتفق ثلاثتهم على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 13 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا.

وتأتي زيارة الكاظمي للعاصمة طهران وسط اتهامات محلية وأمريكية لإيران بالتدخل في الشأن العراقي.



وكان من المقرر أن يجري الكاظمي، الإثنين، زيارة رسمية إلى السعودية، لكن تم تأجيلها إلى موعد (لم يحدد حتى الآن)؛ بسبب عارض صحي تعرض له الملك سلمان بن عبد العزيز.



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