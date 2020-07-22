شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة لدى إندونيسيا للمواطنين المنتهية تأشيراتهم السياحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى جاكرتا، تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمبن في إندونيسيا بتأشيرة سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه ١٣ أغسطس المقبل.

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “تود السفارة في جاكرتا التنبيه على المواطنين السعوديين الموجودين كافة في جمهورية إندونيسيا بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 أغسطس 2020 وذلك وفقاً لتعليمات السلطات الإندونيسية”.

وتابعت السفارة “ومَن يبقى بعد هذا التاريخ يعد مخالفاً وعُرضة للغرامة المالية”.