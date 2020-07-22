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لا يختلف النهج الأردوغاني عن النهج الإيراني في استهداف المنطقة ودولها.

هناك الكثير مما هو مشترك بين كل من يستخدمون الدين في السياسة، غير الكذب والانتهازية والتدليس والغدر والتضليل. ربما كان الأهم هو انعدام الوطنية، وليس بديلها هنا القومية مثلاً على طريقة الوهم الصهيوني بشأن «القومية اليهودية». فالدين وحده لا يشكل قومية. لذا يستغرب المرء حين يجادل البعض بشأن الإخوان وأمثالهم من الجماعات الإرهابية الذين يهللون لعدوان أردوغان على بلادهم وسعيه لتدمير قدراتها بأن هؤلاء «يعارضون» حكومات بلادهم فيتقاطعون مع أعدائها مثل أردوغان وإيران. إنما هؤلاء لا يعنيهم وطن ولا حتى قومية، ولا تهمهم هزيمة المجتمعات التي يعيشون فيها طالما أن «سمسرتهم» مضمونة.

في هذا يختلف أردوغان عن تلك الجماعات التي يستخدمها بادعاءات غوغائية لكسب أنصارهم والمتعاطفين معهم، وإن كانت قيادات تلك الجماعات وفي مقدمتهم التنظيم الدولي للإخوان تدرك ذلك ولا يستبعد غدرها بأردوغان أو غيره بعد استنفاد أغراض التحالف الشيطاني الحالي. هو أقرب إلى إيران، لذا لم يصمد أبداً تحالفهما إلا لفترات متقطعة ولتحقيق مصالح مرحلية. فكلا البلدين، وإن ادعيا سلطة دينية فإن جذر سياساتهم وأهدافهم قومية: فرس وترك.

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التقاطع بين أردوغان وإيران أكثر من ذلك، ومن لم يلحظه في العقدين الأخيرين فقد فاته الكثير. ولا يعني التقاطع أن المصالح قد تتعارض أحياناً، لكن في النهاية يتبع الاثنان ذات النهج لتحقيق أهداف متشابهة. كلاهما يستهدف زيادة النفوذ الخارجي وتحقيق المكاسب على حساب دول الجوار أولاً وفي الطريق إلى ذلك يتم استغلال أي شيء وكل شيء. إنما الفارق الذي يتصور أردوغان أنه حقق به ميزة عن إيران هو الولاءات الخارجية في الدول المستهدفة. فإيران تعتمد على ميليشيات طائفية منظمة. أما أردوغان فيعتمد على جماعات منظمة (إرهابية) وتيارات «مائعة» ذات دوائر أوسع من المناصرين والمتعاطفين. ولسنوات طويلة استغل أيضاً العلاقة بالحكومات في دول المنطقة لترويج ارتباطات بمصالح تجارية وغيرها بإغراءات انفتاح اقتصادي في تركيا حيناً، وبفتح أسواق لأعمال تركية في الخارج أحياناً.

إنما في النهاية، لا يختلف النهج الأردوغاني عن النهج الإيراني في استهداف المنطقة ودولها. ولا غرابة أن تجد الدول العربية - ربما الوحيدة - المتحالفة مع القوتين الإقليميتين المعاديتين للعرب هي أيضاً الراعي والممول للإخوان وكافة جماعات الإرهاب. ومن درجة علاقات قطر بالقوتين يمكن قياس أيهما تصعد الآن في تحقيق أهدافها ضد الدول العربية ومصالحها، والنتيجة أردوغان.

يتصور أردوغان، ومن يشير عليه من حاشيته وحلفائه في المنطقة، أنه في وضع أفضل من إيران إذا تعرضت بلاده لعقوبات دولية أو أوروبية. فهو ينسق مع روسيا وقد ضمن تأييد ترامب. وعلاقته بالصين جاهزة بأن يتوقف عن استغلال موضوع أقلية اليوغور. بالضبط كما يفعل مع «إسرائيل» كلما أراد تعاونا في تصنيع طائرات الدرون أو غير ذلك بأن يرفع شعارات كغزة والأقصى.

بالنسبة للدول العربية، ما يجعل أردوغان أشد خطراً من إيران هو أن «أذرعه» في تلك الدول ليست واضحة المعالم كما طهران. فتحالفه مع دولة عربية غنية بالمال والنفوذ لدى جماعات الإرهاب يعطيه ميزة لم تتوفر لإيران. أضف إلى ذلك أن الغرب عامة ليس لديه موقف من تركيا مماثل للموقف من إيران - على الأقل حتى الآن.

فإذا كانت الدول العربية المعنية فعلاً تريد أن توقف أردوغان عند حده، وتقاوم اعتداءاته واحتلاله لأراضيها ودعمه وتشجيعه للإرهاب فيها، فالأولى أن تقاطعه كما فعلت مع إيران وفعل بعضها - عن حق - مع قطر. وهذا ذراع أخرى لا تقل أهمية عن الإخوان ومناصريهم والمتعاطفين معهم بين ظهرانينا، وإذا لم تقطع لن يرتدع أردوغان عما يقوم به من سوريا والعراق إلى شمال إفريقيا والقرن الإفريقي وربما اليمن.

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