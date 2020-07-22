شكرا لقرائتكم خبر عن «شريحة ماسك» تبث الموسيقى إلى الدماغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف قطب التكنولوجيا الأمريكي، إيلون ماسك، وصاحب شركتي «سبيس إكس» لتكنولوجيا الفضاء، و«نيورإلينك» للتكنولوجيا العصبية التي تهدف إلى تطوير الواجهات الحوسبية الداعمة للعقل البشري، عن إمكانية بث الموسيقى في الدماغ مباشرة عبر الشريحة الإلكترونية، التي تطورها شركته، والتي من المقرر أن تُزرع في الدماغ، وتهدف إلى ربط العقول البشرية بأجهزة الكمبيوتر وإصلاح إصابات الدماغ، والصدمات. ومساعدة مرضى الشلل الرباعي في استعادة وظائفهم الحركية.
وأعلنت «نيور إلينك» أنها ستعقد مؤتمراً، نهاية الشهر الحالي، للحديث عن الشريحة التي ستكون سبقاً علمياً في أحدث دمج للبشر مع الذكاء الاصطناعي والمستوحى من الخيال العلمي.
وتتكون الشريحة من خيوط مرنة صغيرة يبلغ قطرها نحو بوصة واحدة، تُزرع بواسطة روبوت يوصلها بمناطق معينة بالدماغ، ويتم إدخالها جراحياً في دماغ الشخص عن طريق إزالة قطعة من جمجمته.
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