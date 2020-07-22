«أكسفورد» تطرح لقاح «كوفيد ـ 19» نهاية العام وروسيا جاهزة للإنتاج التجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 في جامعة أكسفورد إنه يمكن طرحه بنهاية العام الحالي، في حين أعلن الجيش الروسي أن اللقاح الذي يعمل على تطويره بات جاهزاً للانتاج التجاري وقالت الصين إنها أجرت تجارب على لقاح جديد واعد للحصانة من الاصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات أول أمس الاثنين، أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام.

وقالت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): في ما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكنها اشارت الى أهمية التأكد من نتائج المراحل الأخيرة للاختبارات، وانتاج جرعات كافية والحصول على الترخيص الحكومي لاغراض الاستخدام ا لطارئ، وذلك قبل البدء في تطعيم أعداد كبيرة من الناس.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية تفاؤلها بنتائج العقار المضاد، مشيرة الى أن نتائج المرحلة الأولى التي تجاوزها لقاح جامعة أكسفورد جيدة ومبشرة، خاصة في ما يتعلق بتكوين الأجسام المضادة، وذلك بالنسبة لمن حصلوا على جرعة معززة من اللقاح وأعمارهم بين 18 عاماً و50 عاماً.

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وقال المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ في المنظمة، الدكتور مايك رايان، إن معظم الذين مروا باختبارات اللقاح لم يعانوا من صداع أو أعراض جانبية، غير أن التحدي سيكون ممثلاً في ضمان إنتاج ما يكفي لكل العالم. وحث تيدروس الدول على ألا تقف فى انتظار اللقاح وأن تستمر في استخدام الأدوات المتاحة التي أثبتت فعالية فى مكافحة الفيروس والسيطرة عليه ممثلة فى إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس وعزل الحالات المصابة واقتفاء أثر المخالطين.

من جانبه، قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن أول لقاح روسي ضد كوفيد-19، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز غيمالي للبحوث، بات جاهزاً للانتاج التجاري. وأضاف: قام المختصون العسكريون والعلماء بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد.

وشارك أكثر من 500 متطوع في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية، على لقاح صيني هجين يقوم على أساس «ناقل الفيروس». ووفقاً للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet، هذا «اللقاح (الهجين) يعتمد في أساسه على ناقل الفيروس Ad5-nCoV وهو آمن، ويؤدي إلى استجابة مناعية كبيرة لدى معظم المرضى بعد تلقيح واحد». وفي حين تشتعل المنافسة بين شركات الأبحاث والأدوية العالمية للوصول إلى لقاح كورونا مبكراً، يبرز على الساحة 7 شركات عالمية لديها أخبار طيبة حول نتائج التجارب الأولية التي توصلت إليها اللقاحات المحتملة. وتتصدر السباق شركة «أسترا زينيكا» البريطانية، حيث كشفت التجارب أن لقاحها ساعد على تطوير قدرة أكثر من ألف شخص على تطوير أجسام وخلايا دم بيضاء بإمكانها محاربة الفيروس داخل الجسم. كما تخوض فايزر الأمريكية السباق مع شركة جونسون اند جونسون التي وقعت عقداً مدته خمس سنوات لانتاج مادة الدواء المستخدم في لقاح كورونا.

ومن أبرز الشركات المتنافسة أيضاً شركة «جلعاد» الأمريكية التي وقعت في مايو الماضي على اتفاقية تمنح ترخيصاً لإنتاج عقار ريمديسيفير خارج الولايات المتحدة. بالاضافة الى شركة «فايزر» التي أعلنت مع شريكتها بيو اند تيك أن اللقاح الذي تطوره آمن ويؤدي لاستجابة مناعية لدى المرضى. ومن بين المتنافسين كذلك شركة جلاسكو سميث كلاين البريطانية، التي أعلنت قبل أيام تطوير أول لقاح نباتي لفيروس كورونا المستجد.

(وكالات)