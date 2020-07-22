«إسرائيل» تغلق أجواء الجولان ورأس الناقورة بعد استهداف دمشق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت «إسرائيل» المجال الجوي في هضبة الجولان السورية المحتلة أمام الطيران المدني، كما أغلقت منطقة الشاطئ بين الزيب ورأس الناقورة بذريعة إجراء تدريب عسكري، وذلك في أعقاب الغارة التي شنتها طائراتها الحربية من أجواء طبرية واستهدفت مواقع قرب العاصمة السورية دمشق، وأسفرت عن مقتل خمسة عناصر وإصابة 11 من القوات التابعة لإيران، بحسب المرصد السوري، في وقت هاجم تنظيم «داعش» مجدداً مواقع للجيش السوري ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، بينما تجدد القصف المتبادل بين القوات الحكومية والجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا في محافظة إدلب.

وأعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، قبيل فجر، أمس الثلاثاء، عن إغلاق المجال الجوي في هضبة الجولان المحتلة، أمام الطائرات المدنية على ارتفاع يزيد على 5 آلاف قدم، وسيبقى الحظر مفروضاً حتى 31 يوليو/ تموز الجاري. وأضاف جيش الاحتلال أنه أغلق المنطقة بين شاطئ قرية الزيب المهجرة ورأس الناقورة في شمال فلسطين المحتلة، في أعقاب تدريب عسكري في منطقة الجليل الغربي، بدأ مساء امس الثلاثاء وينتهي صباح اليوم. وحظرجيش الاحتلال التواجد في شواطئ هذه المنطقة، التي شهدت حركة نشطة لقوات الأمن، تخللها سماع دوي انفجارات وإطلاق قذائف مضاءة في منطقة الشاطئ. وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه جرى التخطيط لهذا التدريب العسكري مسبقاً «كجزء من خطة التدريبات للسنة القريبة، وغايته الحفاظ على جاهزية القوات وكفاءتها».

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وكان المرصد السوري، ذكر صباح أمس، أنه «قُتل 5 عناصر وأصيب 4 آخرون من العناصر التابعة لإيران، كما أصيب 7 عناصر من قوات الدفاع الجوي السوري، بينهم اثنان بحالة خطرة»، وأن الغارة استهدفت «مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق، فيما تسبب الاستهداف أيضاً بتدمير مستودع للصواريخ». وحسب وسائل إعلام «إسرائيلية» أمس، فإن طائرة شحن إيرانية (EP-FAB) «التي تعمل لصالح الحرس الثوري»، حلقت قبيل فجر امس من طهران وحطت في دمشق.

من جهة أخرى، ذكر المرصد أن القوات التركية وفصائل ما يسمى «الجبهة الوطنية وجبهة النصرة»، نفذت قصفا صاروخيا استهدف مواقع القوات الحكومية في كل من كفرنبل ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع قصف صاروخي من قِبل القوات الحكومية استهدف مناطق في «جبل الزاوية». وأشار المرصد الى تحليق طائرات روسية في أجواء محافظة إدلب، في حين جددت القوات الحكومية قصفها الصاروخي على كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وسان ومجدليا بالريف الإدلبي.

في غضون ذلك، تواصلت الاشتباكات العنيفة على محاور عدة ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، بين القوات الحكومية وتنظيم «داعش» بعد هجوم عنيف شنه التنظيم الإرهابي في تلك المنطقة. وأشار المرصد الى مشاركة طائرات حربية روسية وأخرى سورية في التصدي للهجوم العنيف عبر ضربات جوية مكثفة، فيما خلفت المعارك قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حيث قتل 9 عناصر في القوات الحكومية، إضافة لمقتل 5 عناصر في صفوف التنظيم وذلك حتى ساعات بعد ظهر أمس. (وكالات)