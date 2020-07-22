إنتـاج أول فـرخ حبـارى عـربي بالتلقيـح الاصطناعـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى نجاحه في إنتاج أول فرخ من طائر الحبارى العربي باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للمرة الأولى لهذا الطائر على المستوى العالمي، مؤكداً أن هذه الخطوة تبشر بعودة وشيكة للحبارى العربي إلى مواطنه الأصلية في الساحل الإفريقي وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية في إطار جهود أبوظبي لإنقاذ الطيور التي صنفتها القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كنوع شبه مهدد بالانقراض.

وكان مشروع أبوظبي لمكاثرة الحبارى العربي في الأسر قد تمكن من إنتاج 42 فرخاً بالتزاوج الطبيعي، وتشير التوقعات إلى إمكانية إنتاج أعداد أكبر منه بعد استخدام هذه التقنية وتطويرها في الأشهر القادمة.

يأتي المشروع بعد تمكن برنامج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى من إنتاج طائري الحبارى الآسيوي وحبارى شمال إفريقيا وإطلاقهما في البرية بأعداد كبيرة وفق نتائج الأبحاث الميدانية والتتبع بالأجهزة المتصلة بالأقمار الصناعية وأفضل الممارسات العالمية لإعادة التوطين، وباستخدام نموذجه الرائد عالمياً _في التدخل الاستباقي للمحافظة على الأنواع الطبيعية_ الذي استلهمه من رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أطلق هذا البرنامج منذ أكثر من 40 عاماً.

استغرقت الدراسة التي أجراها المركز الوطني لبحوث الطيور في أبوظبي التابع للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى قرابة السنتين ونجحت في تطوير تقنية خاصة لتلقيح هذا الطائر اصطناعياً حتى فقس أول أفراخه بصحة جيدة وبوزن 66 جراماً بعد فترة حضانة استمرت لمدة 22 يوماً. بلغ عمر الأم 6 أعوام، وهي والأب من الطيور التي تم تفريخها في الأسر ضمن برامج الصندوق.

وقال ماجد المنصوري، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: يشكل إنتاج هذا الفرخ الأول من الحبارى العربية بالتلقيح الاصطناعي محطة مهمة في جهود أبوظبي التي تهدف إلى المحافظة على الأنواع المعرضة للخطر أو المهددة بالانقراض، ويمثل هذا الإنجاز حافزاً إضافياً لنا، كما يوفر مجموعة جديدة من البيانات المهمة التي ستدعم جهودنا المستمرة، وتؤكد الالتزام الكامل لفريقنا نحو تحقيق إنجازات متتالية في هذا المجال.