"من اختار الخيار العسكري مني بالهزيمة"... تركيا تعلق مجددا على تطورات الأزمة الليبية

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، "الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي ولا يوجد حل غير ذلك، هذا ما نقوله منذ البداية، حتى اليوم من فضلوا الحلول العسكرية منوا بالهزائم"، حسب قناة "TRT" التركية الرسمية.

تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر في ليبيا وتفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في أول تعليق له بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، إن بلاده "لن تعطي فرصة لأحد وطالب بعدم التحمس، في تصريحات أطلقها أمس قائلا: "نتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخرا في ليبيا لن نسمح بأي عمل متهور في ليبيا، يجب ألا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة"، على حد تعبيره.