شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وغيام جزئى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الطقس فى منطقة الخليج حالة من التباين، اليوم الأربعاء، حيث تطغى سماء غائمة جزئيا بالسعودية، يتخللها سحب رعدية، بينما يكون الطقس غائما جزئيا بالإمارات

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات(جازان، عسير ،الباحة ، نجران). وتؤثر رياح نشطة على مناطق (القصيم ، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 -42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

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الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطبًا مع بعض السحب احيانا.

الرياح ستكون غالبا شرقية إلى جنوبية شرقية من 8 الى 13عقدة وتصل من 17 الى 22 عقدة احيانا.