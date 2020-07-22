- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توضح شروط وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أتاحت منصة أبشر، للأمهات إصدار سجل للأسرة خاص بها عبر حسابها في المنصة بشكل مباشر، وفق عدد من الشروط.
وأوضحت” أبشر” في “انفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أنه يجب أن تكون حالة مقدمة الطلب إما متزوجة أو مطلقة أو أرملة، وأن يوجد لديها فرد أسرة واحد على الأقل، وأن تكون مسجلة في العنوان الوطني (واصل).
وأشارت إلى أنه في حال صدر سجل للأسرة مسبقاً فلن يصدر سجل جديد إلا في 3 حالات، وهي: (وجود تغيير في حالة مقدمة الطلب- تغيير في عدد أفراد الأسرة- تغيير اسم مقدمة الطلب أو اسم أحد أفراد الأسرة).
وبينت أنه يمكن للأمهات الوصول لخدمة إصدار سجل للأسرة، من خلال تسجيل الدخول في المنصة وكتابة عبارة “سجل الأسرة للأمهات” في محرك البحث للانتقال السريع.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» توضح شروط وطريقة إصدار سجل الأسرة للأمهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.