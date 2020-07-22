صورة لعمر البشير بـ "بزة السجن" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، واعتبر المغردون أنها المرة الأولى التي يرتدي فيها عمر البشير ملابس السجن "بزة بيضاء".

وظهر البشير خلال المحاكمات السابقة بزيه الكامل الذي كان يرتديه وقت توليه الحكم "الجلباب والعمامة والشال المطرز".

كان القضاء السوداني، وجه يوم الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة منهم البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح، وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز.

ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".

وقال التلفزيون الرسمي إن "المحكمة السودانية، حددت جلسة الـ11 من أغسطس/ أب لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأعوانه"، مؤكدا أن المحكمة السودانية ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين.