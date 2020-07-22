شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يلتقى بعدد من المسئولين البريطانيين لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، وذلك عبر الاتصال المرئي، مع واين ديفيد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفن دوجاتي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية.

واستعرض السفير البحرينى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها مستقبلاً، والتعاون التاريخي في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تم التباحث بشأن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبخاصة المتعلقة بسبل الدفع لتعزيز التعاون القائم في مجالات الاقتصاد بما يخدم الأهداف الموضوعة ويحقق تطلعات البلدين الصديقين لمضاعفة حجم التبادل التجاري القائم والسعي نحو تشجيع السياحة والاستثمار المشترك.

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وأعرب الوزير ديفيد ‎عن تقديره لسفارة مملكة البحرين لتواصلها الدائم مع جميع الأحزاب الممثلة في مجلس العموم البريطاني وبخاصة حزب العمال، كما أكد اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية والعميقة بين البلدين الصديقين والتي سيسعى من خلال منصبه للحث على تعزيزها.

وأشار الوزير هاميلتون إلى أن التواصل القائم مع سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يعد مثالا بارزا ورائدا بين باقي السفارات الممثلة في بريطانيا، وهو مفيد للجانبين من جهة طرح المواضيع ومعرفة كافة وجهات النظر في ما يتعلق بمتابعة أهم القضايا الإقليمية والدولية.