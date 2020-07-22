شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو إلى استراتيجية خليجية ضد التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى صقر غباش إلى استراتيجية برلمانية خليجية للتعامل مع دول الجوار الجغرافى فى ظل تدخلات خارجية جعلت أراضي بعض الدول العربية مسرحاً للإرهاب والميليشيات.

وشدد على موقف بلاده الثابت في ضرورة إنهاء الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى).

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وجاء ذلك خلال اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدورى الـ13، برئاسة دولة الإمارات.

وفي كلمته أمام الاجتماع قال غباش، إن ما تعيشه المنطقة العربية من تدخلاتٍ أشعلت الصراعات بين أبناء الشعب الواحد وأدت إلى إثارة النعرات والفتن الطائفية والانحياز لطائفة دون أخرى.

وأضاف أن أراضي بعض البلدان العربية أصبحت مسرحاً لجماعاتٍ إرهابيةٍ، وميليشيات مسلحة، ولأصحاب فكر ضال، يتطلب بناء استراتيجية برلمانية خليجية مشتركة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، ترتكز على أن تكون العلاقة مع هذه الدول قائمةً على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حُسنِ الجوارِ، والاحترامِ المتبادلِ لسيادةِ الدُّوَل.