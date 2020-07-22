ترامب وولي عهد أبو ظبي يتناولان هاتفيًا الشأن الليبي

واشنطن/الخليج 365

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، سبل خفض التصعيد والتوتر في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، الثلاثاء، بحسب جود ديري، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان صادر عنها.

وقال البيان إن "الزعيمين تناولا خلال الاتصال سبل خفض التصعيد والتوتر بليبيا"، مضيفًا "كما تباحثا حول العلاقات والشراكة الاستيراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى يوم الإثنين اتصالين هاتفيين مماثلين مع كل من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، وتناول معهما أيضًا الشأن الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.