فريق طبى فى سوريا يكافح كورونا من وراء الشاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 300 طبيب سورى يقدمون نصائحهم واستشاراتهم، للوقاية من كورونا وغيرها من الأمراض، من خلف الشاشات، معتبرين أن هدفهم بالأساس رفع مستوى الوعي الصحي وتجنيب الناس الأمراض.
وتضم قائمة المشاركين أطباء وصيادلة في مختلف المناطق السورية، وينتمون لفريق يسمى "أطباء الميد دوز"
وقد تأسس الفريق فى عام 2017 على يد طبيب يدعى محمد أحمد، بعدما شهد موقفاً مؤثراً حدث أمامه، حينما فقدت أم ابنتها المصابة بالسرطان، لتأخرها بمعرفة حقيقة مرض الصغيرة منذ البداية، إذ ظهرت الأعراض على شكل كتل خارجية في الجسد عالجتها الأم بالكى، وبدل من أن تتعافى الفتاة، أخذ وضعها بالتأزم حيث انتشرت الخلايا، ما تسبب فى وفاة الصغيرة بسبب نقص وعي الأهل.
وقام الفريق بتأليف أول كتاب في سوريا حول كورونا، وأسس أول مركز للرد على الاستفسارات حول الفيروس، ولأن هذا الوباء هو جزء من الأمراض الموجودة، استمر الفريق بتقديم كل الاستشارات بحسب ما يوضح مدير الفريق، وساعد هذا الأمر في التقليل من خروج الناس من بيوتهم لزيارة الأطباء.
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