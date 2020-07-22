شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول طبيب كويتى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الطبيب الكويتى عبدالله شعيب متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو أول طبيب كويتى يتوفى بالوباء، وفق ما ذكرت جريدة "القبس" الكويتية. وشعيب طبيب جراح أصيب فى محجر وزارة الأشغال مطلع يوليو، وتم إدخاله العناية المركزة فى مستشفى جابر، جراء وجود مضاعفات صحية. ونعى وزير الصحة الكويتي د.باسل الصباح الدكتور عبدالله شعيب، وقال في تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها "نسأل الله جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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