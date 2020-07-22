شكرا لقرائتكم خبر عن جازان السعودية تبدأ تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه لسد وادى ضمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان فى المملكة العربية السعودية فى تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه إلى محطة تنفية المياه بسد وادى ضمد بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 23 مليون ريال .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، أن المشروع سيسهم عقب تنفيذه في تغذية المحطة بكميات من المياه تزيد عن 20 ألف متر مكعب يومياً ، وسيتضمن خزان أرضي بسعة 10.000متر مكعب من المياه ، إضافة إلى مضخات وفلاتر كربونية ، وسيخدم أهالي محافظات الداير بني مالك وفيفا والعيدابي.

وبين أن المشروع يهدف لتحسين ورفع جودة الخدمات المائية المقدمة للمستفيدين ، ومواكبة الطلب المتزايد، وزيادة تغطية المحافظات بالخدمات المائية في المنطقة.

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