شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع 10 محاور لخطة موسم حج استثنائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الممكلة العربية السعودية استعداداتها على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية لموسم حج "استثنائى"، حيث يقتصر على المقيمين والمواطنين فى الممكلة، بالتزامن مع إعلان المحكمة العليا السعودية بيانها الرسمي أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام ذي الحجة، والخميس الموافق الثلاثون من شهر يوليو و هو التاسعُ من ذي الحجة هو يومُ عرفة، وأن يومَ الجمعة الموافقَ العاشر من ذي الحجة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



المشاعر المقدسة

وفى إطار الاستعددات النهائية تفقد وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مقر استقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام ، بالعاصمة المقدسة، واطلع على التجهيزات المعدة في المدخل المخصص لاستقبالهم، وقاعة الاستقبال والغرف المجهزة لسكنهم.

ووفقا لما أوردته صحيفة "الرياض"، اطلع وزير الحج والعمرة على التجهيزات المعدة والمخصصة لاستقبال الحجاج وتسكينهم بدءا من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر ذي الحجة.



استعدادات موسم الحج

عقب ذلك تفقد الدكتور محمد صالح بنتن المخيم الخاص بتواجد الحجاج في مشعر عرفات والتجهيزات التي أعدت في المخيم، واستمع إلى شرحٍ عن إجراءات انتقالهم إلى جبل الرحمة، لتمكينهم من الوقوف عليه يوم التاسع من شهر ذي الحجة.

بعد ذلك اطلع على ما جُهز من خدمات ستقدم لضيوف الرحمن في مشعر مزدلفة ومسجد المشعر الحرام، كما اطلع على التجهيزات الحديثة والمتطورة المخصصة لوجبات الحجاج حيث خصصت ثلاث عربات مساحة كل منها 40 قدما.

وتفقد الوزير الخدمات المقدمة في الغرف وما تحويه من تجهيزات للحجاج أثناء فترة إقامتهم، بعدها تفقد قاعة تجهيز الطعام، وتقديم الخدمات التي ستمكن الحجاج بإذن الله من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة مع تطبيق كل الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم



جانب من تنظيم طرق الحجيج

ومن جهة أخرى، أكد قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، أن الإجراءات والخطط الأمنية المشددة لحج هذا العام وضعت حفاظاً على أداء الحجاج شعيرتهم بأمان، نظرًا للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

وأوضح اللواء العتيبي، أن مهام شرطة منطقة مكة المكرمة في الحج تتمثل في تخفيف الضغط على مراكز الضبط الأمني الواقعة على مشارف مكة المكرمة وذلك بإقامة طوق أمني على مداخل مكة المكرمة عبارة عن نقاط ضبط أمني توجد في الناحية الشمالية "محافظتي رابغ والجموم "وفي الناحية الشرقية " محافظة الطائف وضواحيها " والجهة الجنوبية " محافظتي "القنفذة والليث" والجهة الغربية "محافظة جدة وبحرة".

وأضاف أنه جرى استحداث طوق أمني على الطرق غير المعبدة المحيطة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسيير دوريات أمنية مستمرة على الطرق الرئيسة المؤدية إلى مكة المكرمة لرصد المخالفين وتطبيق التعليمات بحقهم علاوة على استحداث مراكز ضبط أمني ثابتة ومتحركة في مواقع منتقاة حسب ما يتم رصده وبشكل فوري.



جانب من استعدادات المشاعر المقدسة

وأفاد العتيبي أن هناك رصداً أمنياً سرياً للاستراحات والجبال والأودية لمنع التسلسل إلى المشاعر المقدسة, مبيناً أنه جرى تشكيل فرق عمل ميدانية لمدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة لرصد حملات الحج الوهمية وضبط من يقف خلفها, إذ لا يوجد هذا العام أي حملات مصرح لها، كما جرى تكثيف التواجد الأمني في مواقيت الإحرام "الجحفة، يلملم، قرن المنازل، وادي محرم " لمنع مخالفة تعليمات الحج بالإضافة إلى استحداث 32 نقطة منع كطوق أمني على مشارف مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجميع الطرق المؤدية لها وتوزيعها على المناطق التالية : المنطقة الأولى 11 نقطة ضبط أمني في العزيزية والمنطقة المحيطة بها والمنطقة الثانية تتضمن 11 نقطة ضبط أمني على مشارف مزدلفة والمنطقة الثالثة تتضمن 9 نقاط ضبط أمني على مشارف عرفة والمنطقة الرابعة تتضمن تحريك دوريات لضبط مخالفي نظام الحج وتقع في منطقة النورية والأحياء المجاورة لها.



وزير الحج والعمرة يتفقد مقار حجاج بيت الله الحرام

ولفت قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة النظر إلى أن جميع النقاط المشار إليها يتوفر فيها أجهزة تقنية متطورة لرصد المخالفات والأشخاص المخالفين لنظام الحج.



وزير الحج يتفقد التجهيزات الخاصة بطعام الحجاج

من جانبه، أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد أن خطة القيادة لموسم حج هذا العام تنفذ من خلال 4 قيادات تتمثل في قيادة دوريات مكة المكرمة وهي استمرار للدوريات المستمرة على مدار العام في الأحياء والطرق وكذلك قيادة المنطقة المركزية وتسير فيها دوريات راجلة بالإضافة إلى وجود نقاط فرز وتدقيق للتحكم في الداخلين لهذا المنطقة، إذ لا يصرح إلا لمن لديه تصريح دخول إلى هذه المنطقة.



وزير الحج يطلع على تجهيزات أماكن اقامة الحجيج

وأوضح أن قيادة المشاعر المقدسة "مزدلفة، عرفة، منى" تسير فيها هذا العام دوريات راكبة، بالإضافة إلى وجود مراكز ضبط أمني لتحقق والتدقيق لمنع وجود أي شخص غير مصرح له، مفيدًا أن قيادة المهام والإسناد الأمني أسند لها عملية تطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة وذلك من خلال نقاط فرز أمني وتدقيق ومن خلال دوريات راكبة ستسير على جميع المواقع الموكلة لدوريات الأمن.

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الرئيس العام لشئون الحرمين يطلع على جاهزية باب الملك عبد العزيز بالحرم

بدوره تناول مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي محاور الخطة المرورية لموسم حج هذا العام 1441هـ التي تركز على نشر الدوريات المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بينهما لتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة تخدم ضيوف الرحمن وتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتنظيم الحركة المرورية داخل المنطقة المركزية والتحكم في جميع المحاور لتقليل الدخول إلى المنطقة المركزية وفق لمرحلة التروية وأيام التشريق وكذلك التحكم في جميع مداخل المشاعر المقدسة ومنع دخول السيارات غير المصرح لها من جميع المحاور خلال فترة الحج.



بوابة الملك عبد العزيز فى المسجد الحرام

وبين أن محاور الخطة حددت خطوط سير حافلات حجاج بيت الله الحرام داخل المشاعر المقدسة ومن الجمرات إلى المسجد الحرام والعودة وتجهيزها بجميع الاحتياطات اللازمة لضمان سهولة تحركات الحافلات وعدم تداخلها مع الحركة العامة في التنقلات كافة علاوة على تنظيم حركة السير داخل المشاعر المقدسة والعمل على تهيئة جميع الخطوط لتنقلات الحجاج مع مراعات توفر السلامة المرورية على الطرق كافة.



جانب من المؤتمر الصحفى لقوات أمن الحج

وأفاد أن الخطة راعت التحكم في الطرق الرابطة بين شمال مكة المكرمة وجنوبها بما يضمن عدم تأثر هذه المناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة.

ومن جهة أخرى عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم لقاءها الإعلامي السنوي لاستعراض خطتها لموسم حج هذا العام 1441هـ تحت شعار "معًا محترزون.. جميعًا حذرون "بسلام آمنين"، الذي استعرض فيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عبر الشبكة الافتراضية الخطة. وفق بيان صحفى.

ولفت السديس الانتباه إلى أن الرئاسة حرصت في خطتها على تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى عشر مرات في اليوم، مجندة (3500) عامل يعملون على ثلاث ورديات، مؤكداً أن الرئاسة أتمّت استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة إلى عشر لغات وبثها عبر المنصات الإلكترونية بطاقة استيعابية تصل إلى خمسين مليون مستخدم، وستُترجم بشكل مباشر على قناة القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وعلى قناة السنة النبوية باللغة الفرنسية، كما وزعت التقنية بهدف بث الدروس العلمية والمحاضرات التوعوية التي يقدمها أصحاب المعالي والفضيلة من أعضاء هيئة كبار العلماء ومدرسي المسجد الحرام.

وقال السديس "إن من توفيق الله وكرمه أن وفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من الحجاج نظراً لجائحة كورونا، حيث إن المملكة تضع سلامة الحجاج وأمنهم وأمانهم في أولوية اهتماماتها وفوق كل اعتبار، مبيناً أنها بهذا الإجراء الموفق حفظت شعيريتين إسلاميتين في غاية الأهمية (إقامة الشعيرة , وحفظ النفس البشرية).

وأشار السديس إلى أن هذا الأمر لقي ترحيباً عالميا في ظل هذه الظرف الذي اجتاح العالم أجمع، والمملكة جزء منه, لافتاً النظر إلى أن ما قامت به المملكة من تصدٍّ لهذه الجائحة مدعاة للفخر والاعتزاز، ويجسد حرص الحكومة على مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة وضعت خطة تشغيلية كانت نتاج عمل متواصل واجتماعات مكثفة بالتعاون والتشاور مع الجهات ذات العلاقة, حيث تتسم بالتكثيف والتركيز وتطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم.

وأفاد السديس أن الخطة تنطلق من رؤية الرئاسة ورسالتها وهي حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين، ورسالتها تمكين القاصدين من أداء العبادة على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مُثرية وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين الدعوية والعلمية، مرتكزين على أسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة، مبيناً أن هذه الخطة ترتكز على عشرة محاور هي: المحور التوجيهي والعلمي، والمحور الخدمي التشغيلي، والتحول الرقمي، والاتصال المؤسسي، والتميز التطويري، والنشاط الاجتماعي، والمحور الصحي، والمحور الرقابي، ومحور القوى العاملة، والمحور الإشرافي.

وكشف الدكتور السديس عن استعدادات الرئاسة لموسم حج هذا العام المتمثلة في إطلاق حملة "خدمة الحاج والزائر شرف لنا" في عامها الثامن، التي تهدف إلى تأصيل قيم الحفاوة والعناية والوفادة لحجاج بيت الله الحرام، وتعزيز قيمة شرف خدمة الحاج والمعتمر لدى نفوس العاملين.

وفي ما يخص جانب استبدال كسوة الكعبة المشرفة بين معاليه أنه أُعدّت خطة استثنائية لتبديل كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام وفق الإجراءات الاحترازية.

من جانبه بين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري أن الرئاسة تعمل على قدم وساق للوصول إلى أكبر قدر من الجاهزية والكفاءة لاستقبال ضيوف الرحمن في هذا الظرف الاستثنائي، وأن عمليات التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية مستمرة.

من جهته أفاد وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد المحيمد أن الرئاسة ملتزمة بدورها وواجبها في العناية والاهتمام بضيوف الرحمن داخل المسجد من دخول الساحة وحتى توديعهم، من تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، إضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الأمنة وكذلك إدخالهم على أفواج وبأعداد محدودة وتكثيف الكاميرات الحرارية على الأبواب وتكثيف القوى العاملة سواء عن بُعد أو داخل المسجد الحرام.

فيما بين وكيل الرئيس العام للتخطيط والشؤون التطويرية الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام عبدالحميد المالكي أن الرئاسة استفادت من هذه الجائحة في توسع خبراتها الميدانية والإدارية، وأنه سيُعمل على قياس آراء ضيوف الرحمن ومدى رضاهم ورصد ملاحظاتهم للخدمات المقدمة لهم من قبل الرئاسة وخطتها التنفيذية.