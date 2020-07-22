شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى مكالمة مع ولى عهد أبوظبى: لابد من خفض التصعيد فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض فى بيان له منذ قليل إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث إلى ولى عهد أبوظبى الثلاثاء بشأن أهمية خفض التصعيد فى ليبيا عن طريق إزالة القوات الأجنبية.
من جانب أخر، أصدر الاتحاد الأوروبى، بيانًا حول أزمة ليبيا، مطالبًا بوقف الصراع الليبيى، لأنه يزيد من تفاقم المواجهة المباشرة بين الأطراف الليبية وستؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أن الحل الوحيد المسؤول لمصلحة ليبيا والليبيين والمنطقة بأسرها هي زيادة الجهود الجماعية نحو حل سياسى تفاوضى، مشيرًا إلى اتخاذ التزامات قوية في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مؤكدًا: "لقد حان الوقت لترجمتها إلى إجراءات ملموسة ووقف التدخل الأجنبى فى ليبيا".
وسيواصل الاتحاد الأوروبي التواصل مع جميع أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والليبيين لتشجيعهم على العودة إلى روح التوافق في برلين وإلى المفاوضات السياسية التى ينبغى أن تمهد الطريق لانتقال بقيادة ليبية وهو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الليبى.
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