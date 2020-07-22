شكرا لقرائتكم خبر عن خدامو أردوغان.. الوفاق تصف أى قوات أجنبية تدخل ليبيا بالمعادية باستثناء التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قوات الوفاق الليبية انحيازها الواضح للتدخلات التركية، وعملها لصالح قوات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث وصفت أي قوات أجنبية تدخل ليبيا بالمعادية باستثناء التركية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أصدر الاتحاد الأوروبى، مساء اليوم، بيانًا حول أزمة ليبيا، مطالبًا بوقف الصراع الليبيى، لأنه يزيد من تفاقم المواجهة المباشرة بين الأطراف الليبية وستؤدي إلى مزيد من التصعيد.

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وأشار الاتحاد الأوروبى إلى أن الحل الوحيد المسؤول لمصلحة ليبيا والليبيين والمنطقة بأسرها هي زيادة الجهود الجماعية نحو حل سياسى تفاوضى، مشيرًا إلى اتخاذ التزامات قوية في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مؤكدًا: "لقد حان الوقت لترجمتها إلى إجراءات ملموسة ووقف التدخل الأجنبى فى ليبيا".

وسيواصل الاتحاد الأوروبي التواصل مع جميع أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والليبيين لتشجيعهم على العودة إلى روح التوافق في برلين وإلى المفاوضات السياسية التى ينبغى أن تمهد الطريق لانتقال بقيادة ليبية وهو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الليبى.