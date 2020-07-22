شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الحمدالله الذى منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن شكره لله لشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



محمد بن زايد على تويتر

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على تويتر :"الحمدالله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء.. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا.. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد.. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامي"

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً من محمد بن زايد للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه فحوصات طبية جراء التهاب في المراراة.

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وفى وقت سابق عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.