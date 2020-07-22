شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جندى أمريكى فى حادث بريف الحسكة الشمالى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات الأمريكية في سوريا، الثلاثاء عن وفاة أحد جنود قوة المهام المشتركة "عملية العزم الصلب" فى ريف الحسكة الشمالى. وذكر بيان للقوة، بأن "الحادث وقع حين انقلبت عربة مدرعة خلال إجراءها دورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي". وتابعت: "الوفاة وقعت في حادث غير قتالي"، وأنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

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