شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى السعودى: لا تاريخ محدد لموعد استئناف الرحلات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة. وأهابت الهيئة بالجميع أن يأخذوا المعلومات من مصادرها الرسمية.

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