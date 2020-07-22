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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الرى السودانى: أبلغنا القمة الأفريقية المصغرة رفضنا إجراءات إثيوبيا الأحادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، انطلقت منذ لحظات القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقى، وذلك بالفيديو كونفرانس، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة والتى كانت برعاية السودان. Advertisements وتأتى هذه القمة بحسب "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

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