شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات لبنان تكشف مستودعات تبيع لحوم منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة فى لبنان رفقة شعبة المكافحة في الجمارك، يوم الثلاثاء، عن 3 مستودعات في منطقة زكريت، في قضاء المتن تعيد تصنيع لحوم منتهية الصلاحية منذ العام 2016 و2017.
وقال وزير الصحة حمد حسن، خلال تفقده مستودعات الدجاج الفاسد، "يبدو واضحا الارتكاب فيها من حيث نوعية الدجاج وتزوير التواريخ مع توضيب لصالح سوبرماركات ومؤسسات شهيرة".
وأضاف "هذه التصرفات تضر بالفاتورة الصحية وأرواح الناس، التي تزهق بسبب التعاطي اللاأخلاقي والذي يستوجب عقابا".
وصرح حمد حسن بأن عديمي الضمير يتعاطون مع صحة الإنسان باستهتار، مشددا على أن الاكتشافات تحتم عليهم العمل أكثر للتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة لأن فيها خراب لصحة الإنسان وسلامة الوطن.
وأشار وزير الصحة إلى أنه ستتم متابعة الأماكن، التي توزع فيها هذه المنتجات من خلال الفواتير والمعلومات الموثقة، موضحا أن الدجاج الفاسد يستخدم لصناعة "الناغتس" و"الإسكالوب".
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