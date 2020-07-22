شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعرب عن تقديره لكل من اطمأن على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لكل من اطمأن على صحته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً من محمد بن زايد للاطمئنان على صحته، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.