شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شئون الحرمين يوجه بزيادة اللغات المستخدمة فى ترجمة خطبة يوم عرفة إلى 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اللقاء الإعلامي السنوي لعرض خطة الرئاسة بموسم حج هذا العام، بزيادة عدد اللغات المستخدمة في ترجمة خطبة يوم عرفة من خمس لغات إلى عشر لغات.

وبين أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستقوم بترجمة خطبة يوم عرفة لهذا العام إلى عشر لغات وهي:- ( الإنجليزية - الملاوية - الأوردية - الفارسية - الفرنسية - الصينية - التركية - الروسية - الهوساوية - البنغالية).

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وذلك عبر التطبيق الخاص لترجمة الخطبة ومنصة منارة الحرمين، وبين أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم، وأن المملكة مستعدة لعامها الثالث على التوالي بالعمل على هذا المشروع؛ إيصالاً لرسالة الإسلام الصحيحة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

سائلاً الله - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – خير الجزاء على ما يقدمانه من خدمات جزيلة للإسلام والمسلمين.