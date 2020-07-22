شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 أشخاص من المشاركين فى مظاهرات الاحتجاج بالقدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال 6 أشخاص من المشاركين فى مظاهرات الاحتجاج فى القدس.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، كان أكثر من ألفي شخص قد خرجوا للتظاهر أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، محتجين على تعامله مع أزمة فيروس كورونا ومتهمين إياه بالفساد.
من منزل نتنياهو توجهت مسيرات المحتجين إلى مقر الكنيست الإسرائيلي وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعادت فرض بعض القيود بعد تسجيل ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة. كما تسببت أزمة بخسائر اقتصادية لإسرائيل.
وأعلن نتنياهو عن إجراءات لدعم الاقتصاد، لكن الكثير من الإسرائيليين اعتبروها غير كافية ومتأخرة.
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