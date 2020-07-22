شكرا لقرائتكم خبر عن اعتبارًا من الغد.. البحرين تلغى إذن الدخول المسبق للزوار والمقيمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شئون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين، أنه اعتبارًا من تاريخ 22 يوليو 2020، يمكن لحاملي التأشيرة الصالحة دخول المملكة دون الحاجة إلى رسالة الإذن المسبق التي تم وقف العمل بها بحسب صحيفة البلاد البحرينية .

ويشمل هذا القرار حاملي التأشيرات الصالحة والصادرة فقط من قبل شئون الجنسية والجوازات والإقامة، ولا يشمل التأشيرات الفورية التي يتم إصدارها عبر منافذ البلاد والتي لا يزال العمل بها معلقًا حتى إشعار آخر .