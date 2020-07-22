شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب عربة مدرعة تابعة للقوات الأمريكية بدورية عسكرية بريف الحسكة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقلبت عربة مدرعة تابعة للقوات الأمريكية، على إحدى الطرق خلال قيامها بدورية عسكرية بريف الحسكة الشمالي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن الحادث وقع ريف المدينة الشمالي، ولم يعلن عن أي خسائر بشرية لحد الآن.

يذكر أن أهالي قريتي القاهرة والدشيشة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمال غربي بسوريا، اعترضوا في نهاية مايو الماضي، رتل آليات تابع للقوات الأمريكية وأجبروه على العودة باتجاه قواعده في المنطقة وتصدى الأهالي في ريف الحسكة، بمؤازرة حواجز الجيش السوري، لأرتال من آليات القوات الأمريكية في المنطقة، ومنعوها من إكمال مسيرها، وسط تزايد حالة الغضب والرفض لوجود قوات الولايات المتحدة على الأراضي السورية.