شكرا لقرائتكم خبر عن تعمد السعال في وجه الأطباء.. البحرين تحبس مصابًا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح رئيس النيابة بمملكة البحرين، عدنان الوداعي بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها بشأن قيام أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد بتعريض الأطباء العاملين بمركز الفحص للعدوى، بحسب صحيفة البلاد البحرينية.

وكانت إدارة الصحة العامة بالبحرين، قد أبلغت عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل فحص فيروس كورونا حيث كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك تعمد المتهم إزالة كمامة الوجه والسعال أمام الأطباء الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

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هذا وقد استجوبت النيابة العامة المتهم ووجهت إليه تهمة تعريض الغير للعدوى، وهي الجريمة المؤثمة بالقانون رقم 34 لسنة 2018 بشأن الصحة العامة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف دينار، وأمرت بحبسه احتياطياً، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداَ لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة.