شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية بالكويت تخصص 200 درجة وظيفية لأبناء الكويتيات لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص ديوان الخدمة المدنية 200 درجة وظيفية لتعيين أبناء الكويتيات في وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية، وكشفت مصادر في الوزارة عن وصول كتاب رسمي من الديوان، أجاز لــ«التربية» تعيين أبناء الكويتيات في المهنة المصنّفة إداريةً، بعد إيقاف تعيين غير الكويتيين فيها منذ 3 سنوات.
وقالت إن هذه الخطوة ستسهم في سد العجز، الذي تعاني منه المدارس في وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية، لا سيما في ظل عزوف المواطنين عن الالتحاق بها.
وبيّنت أن القطاع الإداري سيعمل خلال الأيام المقبلة على مراجعة الطلبات الأخيرة للمتقدمين لهذه الوظائف من أبناء الكويتيات، للتواصل معهم؛ لإجراء مقابلاتهم من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، ومن ثم تعيين المجتازين فوراً لسد النواقص في المدارس. وكان الديوان استثنى الباحثين الاجتماعيين والنفسيين المقيمين من الإحلال هذا العام، بسبب ارتفاع نسبة العجز في المدارس بهذه المهنة، واحتياج «التربية» إلى خدماتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التربية بالكويت تخصص 200 درجة وظيفية لأبناء الكويتيات لسد العجز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.