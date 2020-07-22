شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية بالكويت تخصص 200 درجة وظيفية لأبناء الكويتيات لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص ديوان الخدمة المدنية 200 درجة وظيفية لتعيين أبناء الكويتيات في وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية، وكشفت مصادر في الوزارة عن وصول كتاب رسمي من الديوان، أجاز لــ«التربية» تعيين أبناء الكويتيات في المهنة المصنّفة إداريةً، بعد إيقاف تعيين غير الكويتيين فيها منذ 3 سنوات.

وقالت إن هذه الخطوة ستسهم في سد العجز، الذي تعاني منه المدارس في وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية، لا سيما في ظل عزوف المواطنين عن الالتحاق بها.

وبيّنت أن القطاع الإداري سيعمل خلال الأيام المقبلة على مراجعة الطلبات الأخيرة للمتقدمين لهذه الوظائف من أبناء الكويتيات، للتواصل معهم؛ لإجراء مقابلاتهم من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية، ومن ثم تعيين المجتازين فوراً لسد النواقص في المدارس. وكان الديوان استثنى الباحثين الاجتماعيين والنفسيين المقيمين من الإحلال هذا العام، بسبب ارتفاع نسبة العجز في المدارس بهذه المهنة، واحتياج «التربية» إلى خدماتهم.