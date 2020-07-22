شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" قى محافظتى صلاح الدين وكركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال في بيان صحفي للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لفلول عصابات داعش الإرهابية"، مبينا، أن "عملية إلقاء القبض كانت نوعية ومباغتة وسريعة".

وأضاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن "العملية أسفرت عن القبض على عنصر إرهابي وفق المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وبحوزته عدد من الأسلحة والأعتدة وشرائح هاتف متعددة".

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وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن "منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب تمكنوا من الإطاحة بالعنصر الثاني لهذه الشبكة في تكريت بمحافظة صلاح الدين أيضا".

وتابع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن "شجعان الجعاز اكملوا عمليتهم بتفكيك الشبكة الإرهابية بعد تمكنهم من القبض على العنصر الثالث في محافظة كركوك بعد كمين محكم أعده الأبطال".