شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن الدليل الإرشادى لعودة التشغيل التجارى للمطارات.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي م.صالح الفداغي تعميماً للبروتوكول الصحي للتشغيل التجاري في المطار، والدليل الإرشادي لممثلي الجهات التنفيذية لإعادة تشغيل الرحلات التجارية، وتضمن البروتوكول كافة الإجراءات التي تخص أماكن الفحص العشوائي للقادمين، وإجراءات القدوم والمغادرة من مطار الكويت الدولي.

إرشادات للمسافرين ومرتادي مبنى الركاب:

• ارتداء مستلزمات الوقاية والتعقيم المستمر.

• الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتباعد الجسدي وتقليل اللمس قدر المستطاع.

• يجب على الركاب المغادرين توفير شروط السفر للدولة المغادر إليها سواءً فحص خلو من الفيروس أو اي شروط أخرى

• للركاب المغادرين لن يسمح باصطحاب حقائب اليد «السحب أو المحمولة» في الطائرة ويستثنى من ذلك الحقائب الصغيرة للأدوية والمتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال.

• غير مسموح الدخول لمباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق واحد لهم لدخول المطار.

• الالتزام بالتعليمات الصحية بشكل عام طوال مراحل السفر.

• عدم الالتزام بالإجراءات الواردة في هذا الدليل يعرّض المخالف لتطبيق القوانين الخاصة بذلك.

Advertisements

تعليمات المغادرة للركاب:

1- يتم حجز التذاكر إلكترونياً أو هاتفياً واستلامها عبر البريد الإلكتروني لتفادي استخدام التذاكر الورقية وما قد يصاحبها من عدوى.

2 - توفير المعلومات بشأن الحالة الصحية، وشهادة الخلو من فيروس كوفيد 19 من مركز صحي معتمد في حال طلبه من وجهة المسافر مع الالتزام بالمدة المطلوبة لصلاحية الشهادة.

3 - يجب على المواطنين توفير تأمين صحي لمدة السفر يغطي علاج الإصابة بفيروس كورونا.

4 - معرفة المعلومات والإجراءات المتبعة في مطار الكويت الدولي في حال المغادرة والوصول.

5 - حضور المسافرين للمطار قبل السفر بـ 4 ساعات على أقل تقدير.

6 - التسجيل بتطبيق «كويت - مسافر» وتقديم الباركود الخاص بذلك في جميع مراحل السفر.

7 - غير مسموح الدخول لمباني الركاب إلا للموظفين والمسافرين، ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة التي تستدعي وجود مرافق لهم لدخول المطار.

8 - لن يسمح باصطحاب حقائب اليد المحمولة ويستثنى من ذلك الحقائب الصغيرة للأدوية والمتعلقات الشخصية ومتعلقات الأطفال.