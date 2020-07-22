شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: الوجود الأمريكى غير المشروع هو سبب زعزعة الأمن فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، خلال لقاء جمعه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، رفض طهران للوجود الأمريكي في المنطقة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، لرئيس وزراء العراق إن الوجود الأمريكي غير المشروع هو سبب "زعزعة الأمن في العراق والمنطقة"، مضيفا أن مساعي دول المنطقة لخروج القوات الأمريكية منها بشكل عاجل "ضرورة لا بد منها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

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وأوضح أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، أن سياسة طهران الاستراتيجية في الدفاع عن سيادة العراق وإيران "عازمة على التنمية الشاملة للعلاقات مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق كما رحب شمخاني بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها العراق لتحقيق الأمن الإقليمي ونزع فتيل التوتر والخلاف بين دول الجوار في المنطقة.

وتابع أن "الحل الوحيد لإخراج المنطقة من دوامة زعزعة الأمن والاستقرار يكمن في التعاون بين دول المنطقة من دون تدخل القوات الأجنبية".