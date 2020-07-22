شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع يستهدف تحويل موظفي الإحصاء من الخدمة المدنية إلى نظام العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعتزم الهيئة العامة للإحصاء، التعاقد مع بيت خبرة للإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل في المملكة.
هذا ويأتي المشروع ضمن مرحلة التحول الحالية في قطاع الموارد البشرية، ولأهمية هذا القطاع وعلاقتة الوثيقة بكل موظفي الهيئة، ولما كان من ضمن مراحل التحول مرحلة تحويل موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل السعودي، وفقا لـ”الوطن”.
كما يؤكد المشروع على أهمية المحافظة على أخذ الموافقات الرسمية ومراعاة النواحي القانونية سواء قبل التحول أو أثناءه أو بعد التحول.
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