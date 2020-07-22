شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اصطدام شاحنة بـ «لوحة إرشادية» على الدائري الشرقي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو وقوع حادث على الطريق الدائري الشرقي باتجاه الشمال، حيث اصطدم قلاب شاحنة بإحدى اللوحات الإرشادية المعلقة على ارتفاع كبير؛ ما أدى إلى تحطيمها.
وأظهر المقطع المتداول الذي صوره أحد المواطنين من سيارته، رفع قلاب الشاحنة أثناء سيرها، ربما بسبب عطل في الهيدروليك ؛ وهو ما أدى إلى ارتطام القلاب المفتوح باللوحة الإرشادية المعلقة، ما أدى إلى إصابة السائق حيث تم معالجته بالموقع.
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