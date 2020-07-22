شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مجانية لعربات «الفود ترك» بتوجيه من أمير حائل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بتوفير الكهرباء مجانا لعربات «الفود ترك» المتواجدة في الحدائق بالمواقع التي يسمح فيها بمزاولة نشاطها، دعما منه لشباب وفتيات المنطقة العاملين في هذا المجال.
ورفع رئيس غرفة حائل عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدارة وأمانة الغرفة وباسم شباب وفتيات المنطقة، خالص الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سعد على هذا التوجيه الكريم، الذي سيسهم في مساعدة الشباب على ممارسة البيع وإيجاد مصادر دخل لهم، كما قدموا شكرهم لنائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على دعمه المستمر للشباب والفتيات.
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