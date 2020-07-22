شكرا لقرائتكم خبر عن إسناد خدمات «المزادات القضائية» للقطاع الخاص.. 4 أهداف استراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة العدل ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن توقيع اتفاقية ليقدم المركز خدمة البيع والتصفية وإسناد طلبات التنفيذ للقطاع الخاص، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين. وأوضحت وزارة العدل، عبر حسابها في “تويتر”: أن اتفاقية بين وزارة العدل و(إنفاذ) تسند خدمات البيع والتصفية للقطاع الخاص. وحددت الوزارة 4 اهداف تتضمن سرعة استيفاء الحقوق، وتسهيل عملية التصفية، والتيسير على المستفيدين، ورفع جودة المزادات القضائية.

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