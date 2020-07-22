شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت هيئة الطيران المدني، منذ قليل، ما تم تداوله بشأن تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.
وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة”.
وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع استيفاء وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر «الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.