شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تكشف حقيقة استئناف الرحلات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت هيئة الطيران المدني، منذ قليل، ما تم تداوله بشأن تحديد موعد لاستئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تؤكد الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا تاريخ محدد بعد لموعد استئناف الرحلات الدولية، وأن القرار يأتي وفقًا لتقييم الجهات المختصة”.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع استيفاء وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.