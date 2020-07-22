اشتية يؤكد لملادينوف على ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا.

وجدد رئيس الوزراء خلال استقباله ملادينوف في رام الله، اليوم الثلاثاء، تأكيده على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية و"صفقة القرن" الأمريكية، مشيرا الى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وثمن اشتية جهود الأمم المتحدة في مساندة فلسطين من أجل محاربة وباء كورونا، وبحث معه إمكانية تدخل الأمم المتحدة في تنظيم عودة العمال من إسرائيل خلال فترة العيد لإجراء الفحوصات اللازمة لهم.