خليفة يتلقى تهاني رئيس البرازيل بنجاح إطلاق «مسبار الأمل» للمريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تهاني جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة من أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية نقل خلاله تهاني رئيس جمهورية البرازيل إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وحكومة وشعب دولة الإمارات بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.

وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مع أنطونيو موراو خلال الاتصال الهاتفي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في المجالات كافة، وأوجه تطوير الاستثمارات الثنائية في فطاع الزراعة والأنشطة الغذائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن إطلاق «مسبار الأمل» إلى الفضاء خطوة سباقة وتاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي.

وأضاف - في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي -: «تابعت بكل فخر واعتزاز إطلاق «مسبار الأمل» إلى الفضاء وهي خطوة وإن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار».(وام)



