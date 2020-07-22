مادة غير قابلة للقطع والاختراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر باحثون من جامعة دورهام البريطانية، ومعهد فراونهوفر الألماني، أول مادة مصنعة في العالم غير قابلة للقطع أو الاختراق، وتعادل 15% من كثافة الفولاذ، ما يُسهم في عمليات الأمن والسلامة.

وتستخدم المادة المسماة «بروتيوس»، المستلهمة من 4 مكونات هي: الجلد الخلوي القاسي للجريب فروت، الصدف الأرجواني الصلب المقاوم للكسر في الرخويات، الكريات الخزفية «هيكل من الألومنيوم الخلوي»، وجزيئات من السيراميك، في إنشاء اهتزازات تحدّ من تأثير أي أدوات قطع تستخدم ضدها.

وأوضح العلماء أنه عند الشروع في قطع مادة «بروتيوس» من الخارج، وبمجرد وصول أداة القطع إلى المجالات الخزفية المدمجة، تحدث اهتزازات تخفف من حدة الأداة، ثم تبدأ جزيئات دقيقة من غبار السيراميك في سد الفجوات في هيكل المعدن، ما يجعلها أكثر صعوبة كلما حاولت أو حفرت بشكل أسرع «بسبب قوة الكريات الخزفية».